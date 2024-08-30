グラビアアイドル波崎天結（23）が29日、インスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。波崎は25日、東京都・ソフマップAKIBAでDVD発売記念イベントを行っており、「私とツーショット」と自身の姿が映し出されたモニターとのショットを投稿した。波崎は布面積の小さなビキニを着用し、イベントに登壇。ビキニの下からは白いバストをのぞかせている。「5thDVD『S級モデル』は絶賛発売中ですのでまだの方はぜひチェックよろしくお願い