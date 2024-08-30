元セクシー女優のタレント三上悠亜（31）が29日までにインスタグラムを更新。ツインテール姿を披露した。三上は「ツインテール」とつづり、ツインテールにTシャツ、スカートを合わせた姿のショットを複数枚投稿した。この投稿にフォロワーからは「ゆあ姫ツインテールも可愛いです」「より少女感溢れるファッション、よく似合っていますね」などのコメントが寄せられた。