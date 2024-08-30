ウクライナ軍参謀本部は29日、公式フェイスブックに、ウクライナに供与された米国製の戦闘機F16が作戦中に墜落し、操縦士が死亡したと投稿した。米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）はウクライナや米国の当局者の話として、墜落は26日にウクライナ全土であったロシア軍の大規模攻撃中に起きたが、ロシア軍に撃ち落とされたわけではなく、原因は調査中だとした。ウクライナのゼレンスキー大統領は4日、米国製のF16がウク