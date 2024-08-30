女優の松本若菜が、10月17日スタートのフジテレビ系ドラマ『わたしの宝物』(毎週木曜22:00〜)に主演することが30日、発表された。松本若菜このドラマは、夫以外の男性との子どもを、夫との子と偽って産んで育てる「托卵(たくらん)」を題材に、“大切な宝物”を守るために悪女になることを決意した一人の女性とその夫、そして彼女が愛した彼、3人のもつれあう感情を、市川貴幸氏によるオリジナル脚本で描くもの。プロデュースを務め