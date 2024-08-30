米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」が２８日（日本時間２９日）に放送され、元ＷＷＥのリコシェ（３５）をめぐる世界的ハイフライヤーたちの因縁が勃発した。世界最大団体ＷＷＥで活躍していたリコシェは、今年７月１日午前０時をもって契約満了となり退団。２５日（同２６日）のＡＥＷのメガイベント「ＡＬＬＩＮ」（英ロンドン・ウェンブリースタジアム）で行われた、「カジノ・ガントレット・マッチ」に電撃登場