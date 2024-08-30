ドラゴンズ応援大使を務めるＳＫＥ４８の熊崎晴香（２７）が中日のライデル・マルティネス投手（２７）を直撃。来日８年目を迎えるマルティネスは１勝３敗３５セーブ、防御率１・１０と最多セーブのタイトルに向けて無双投球を続けている。来季の去就が注目される絶対的守護神にドラゴンズへの思いを聞いた。熊崎今季の投球についてはどう思われていますかマルティネスまず最初に神様に感謝したいですね。去年はシーズン