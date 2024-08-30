【モデルプレス＝2024/08/30】女優の水川あさみが主演を務めるTBS系ドラマ『笑うマトリョーシカ』（毎週金曜夜10時〜）の第10話が、30日に放送される。【写真】櫻井翔“役名”に縁 嵐のMVから繋がりも？◆水川あさみ主演「笑うマトリョーシカ」本作は、日本推理作家協会賞や山本周五郎賞など数々の受賞歴を持つ早見和真が2021年に発表した同名小説が原作。主人公の新聞記者・道上香苗（水川）が、若き人気政治家・清家一郎（櫻井翔