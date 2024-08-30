2018年にジェニファー・アニストンと離婚、その後も友人としていい関係をキープしている俳優のジャスティン・セロー。再婚することがわかった。雑誌『ピープル』が報じている。再婚が明らかになったきっかけは現地時間8月28日（水）にベネチア国際映画祭で開催された『ビートルジュース ビートルジュース』のプレミア。ジャスティンは交際中の恋人ニコール・ブライドン・ブルームと出席、2人でレッドカーペットを歩いた。カメラの