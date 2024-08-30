求人票に嘘を書くような企業はこちらから願い下げだ。茨城県の40代後半の女性（事務・管理／派遣社員／年収300万円）はクリニックの事務の仕事に応募した際、ひどい対応を受けた。「応募して10日ぐらいして『明日面接に』と言われて、5分前には着いたのですが30分ぐらい待たされてから面接が始まり……」30分も待たせるのは失礼だ。面接自体もガッカリな感じだったそうで……。（文：真鍋リイサ）「無駄な時間だったなあと思いまし