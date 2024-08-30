現地時間8月28日（水）にベネチア国際映画祭が開幕した。今年も多くのハリウッドセレブたちが参加する予定だが、中でも特に注目を集めているのがアンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピット。アンジーはパブロ・ラライン監督の『Maria（原題）』、ブラッドはジョージ・クルーニーとタッグを組んだ『ウルフズ』を引っ提げて参加、映画祭で行われるプレミアに出席する。このことがわかって以来、マスコミもファンも2人が鉢合わせす