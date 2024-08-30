俳優の水川あさみが主演、玉山鉄二、櫻井翔が共演する、TBS系連続ドラマ『笑うマトリョーシカ』（毎週金曜後10：00）の第10話（30日）に向けて、橋本芙美プロデューサーがコメントを寄せた。【写真多数】水川あさみ、玉山鉄二、櫻井翔ら…豪華キャストを一挙紹介本作は、早見和真氏の同名小説を実写化。真実を追う新聞記者・道上香苗を水川あさみ、謎多き秘書・鈴木俊哉を玉山鉄二、さらに物語をつかさどる若き政治家・清家