ノロノロ台風10号での影響はこんなところにも…。去年の大雨で大きな被害を受けた愛知県蒲郡市の旅館。今回も打撃を受けています。 【写真を見る】台風10号迷走…旅館では「土曜日までずーっとキャンセルが」コロナ禍前の約9割まで回復した矢先 1週間で損失約400万円 （大石邦彦アンカーマン）「台風10号の影響は出てますか？」（平野屋：平野寛幸社長）「やはりキャンセルが先週から発生しまして、今週の土曜日まで