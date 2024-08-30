現地時間8月24日に、英ロンドン・コロシアムで舞台『千と千尋の神隠し』が大千穐楽を迎えた。その時のカーテンコールの様子を撮影した写真や、スタジオジブリ代表取締役プロデューサーの鈴木敏夫氏のお祝いの色紙（画像）、千尋役を務めた橋本環奈、上白石萌音、川栄李奈、福地桃子のコメントが到着した。【画像】スタジオジブリ代表取締役プロデューサーの鈴木敏夫氏のお祝いの色紙宮崎駿（※崎はたつさき）監督の映画が原作