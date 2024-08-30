年間「51‐51」ペースの大谷。天井知らずの活躍だ(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が、史上初の記録へもう止まらなくなってきた。現地時間8月28日（日本時間29日）、本拠地でのオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場した大谷は、初回の第1打席で42号本塁打を放った。【動画】先頭打者弾！大谷翔平が右翼席へ42号本塁打を放つシーンほぼ右手1本で捉えた打球は打球速度102.2マイル（約164.6キロ）、飛距離391フィート（約11