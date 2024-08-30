先日、ドラマ「アンナチュラル」（2018）に登場した白井一馬役・望月歩の出演が公表された映画『ラストマイル』（公開中）。公開から3日間で観客動員数66万人、興行収入9.7億円の大ヒットスタートを切った同作で、未発表のキャストはあと何人いるのか。『ラストマイル』は、人気ドラマ「アンナチュラル」と「MIU404」（2020）の世界線上で新たに描かれるノンストップ・サスペンスエンタテインメント。大手ショッピングサイトか