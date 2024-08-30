◆パ・リーグロッテ０―８西武（２９日・ＺＯＺＯマリン）見続けてきた悪い夢からようやく覚めた。上田が最後の打者を仕留めた瞬間、今季初めてＺＯＺＯの三塁側ベンチで西武ナインの歓声が上がり、笑顔がはじけた。ロッテ戦連敗を１６でストップ。降りしきる雨に打たれながら、ベンチの最前列で身を乗り出して戦況を見守った渡辺ＧＭ兼監督代行は「何とか１勝。長かったなという感じはします」としみじみとした口調で振り返っ