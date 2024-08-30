モデルで女優の井桁弘恵が２９日までに自身のＳＮＳを更新。浴衣ショットを披露した。インスタグラムで「楽屋に飾ってある素敵な絵画と浴衣夏の思い出。」とつづり、楽屋の中で浴衣を着ながら笑顔のショットをアップ。この投稿にファンからは「涼しそうで風流だなあ」「浴衣お似合いですね」「最高最強です」「いいねが一回しか押せないのが悔しい」などの声が寄せられている。