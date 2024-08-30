東海道新幹線は、29日からの静岡地区をはじめとする大雨の影響で、30日の始発から東京と新大阪の間の上下線で運転を見合わせます。 JR東海によりますと、当初、30日の始発から三島～名古屋間と名古屋～新大阪間で大幅に本数を減らし運転するとしていました。 午前5時現在、運転開始の見込みはたっていないということです。