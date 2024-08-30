気象庁によると、台風１０号は３０日午前４時、大分県日田市付近を、ゆっくりした速さで北東へ進んだ。中心の気圧９９２ヘクトパスカル、最大風速２３メートル。最大瞬間風速は３５メートルで中心から半径３９０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いている。台風は、９月２日頃にかけて西日本を東へ進む見込み。西日本や東日本では、３１日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の発生の危険が急激に高まる可能性が