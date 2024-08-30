若きファイターがついに日本代表入りを果たした。日本サッカー協会は８月29日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選に臨む日本代表メンバーを発表。川崎フロンターレのDF高井幸大が初めてA代表に選ばれた。19歳の高井は類まれなカバーリング能力に加え、積極的な縦パスや持ち上がりなどで攻撃の組み立てにも参加でき、現代のセンターバックに求められる資質を持ったプレーヤーだ。今夏のパリ五輪でもその能力を遺憾なく