米軍池子住宅地区（資料写真）米軍池子住宅地区に隣接する逗葉地域医療センター・逗子市保健センターへの進入路（同市池子）を巡り、同市は２９日、同日開かれた日米合同委員会で１１月３０日までに返還することが合意されたと発表した。同市では１９７８年の第一運動公園隣接地のマイクロ通信施設以来４６年ぶり、４カ所目の接収地返還となる。返還されるのは同地区の正面ゲート手前から両センターにつながる車道（２１０メー