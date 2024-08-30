松本若菜が主演するドラマ『わたしの宝物』が、フジテレビ系にて10月17日より毎週木曜22時に放送されることが決まった。松本は2クール連続で民放連続ドラマ主演を務めることとなり、今作がフジテレビの連続ドラマ初主演。【インタビュー】松本若菜、SixTONESのYouTubeで松村北斗を研究『西園寺さんは家事をしない』初共演も息ぴったり！本作は、夫以外の男性との子供を、夫との子と偽って産んで育てる「托卵（たくらん）」を