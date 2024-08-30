Michelle Nichols［国連２９日ロイター］ - イスラエルとイスラム組織ハマスは、ポリオ（小児まひ）予防接種のため、パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘の一時休止に合意した。世界保健機関（ＷＨＯ）の高官が２９日、明らかにした。ＷＨＯのパレスチナ自治区ガザ・ヨルダン川西岸代表を務めるリチャード・ピーパーコーン氏によると、予防接種は来月１日から開始予定で、ガザの中部、南部、北部で順番に実施。それぞれ３日間、