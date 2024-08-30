［ニューヨーク２９日ロイター］ - 米国株式市場はダウ工業株３０種が最高値を更新した。第２・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）伸び率が上方改定されたことを受けた。ただ、前日に決算を発表した半導体大手エヌビディアは下落して終了した。米商務省が発表した第２・四半期のＧＤＰ改定値は年率換算で前期比３．０％増と、速報値の２．８％増から上方改定された。堅調な個人消費が堅調だったことに加え、企業利益も回復。米経済