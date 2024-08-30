［ニューヨーク２９日ロイター］ - ニューヨーク外為市場では、前日に続きドルが主要通貨に対し上昇した。第２・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）伸び率がやや上方改定されたことを受け、来月に通常よりも幅が大きい０．５０％ポイントの利下げが実施されるとの観測がやや後退した。 ＧＤＰ改定値の発表を受け、ドル／円は１４５．５５円と、１週間ぶりの高値を付けた。終盤の取引では０．１％高の１４４．７７円。商務省が