PHOTO:Getty Images ＜2024年8月28日(日本時間29日)ロサンゼルス・ドジャース対ボルチモア・オリオールズ＠ドジャー・スタジアム＞ 「ショウヘイ＆デコピン」コンビがドジャー・スタジアムを席巻する1日となった。 ドジャース・大谷翔平投手（30）が、「1番・DH」でスタメン出場を果たし、先頭打者本塁打を含む4打数2安打1打点2盗塁1本塁打。これで「42本塁打-42盗塁」とした。 この日は大谷と