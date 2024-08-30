Ｗ杯アジア最終予選に臨む日本代表に、今夏のパリ五輪に出場したＵ−２３日本代表からＦＷ細谷真大とＤＦ高井幸大が選出された。高井はＡ代表初選出。また、現在Ｊ１首位を走る町田から、大卒新人のＤＦ望月ヘンリー海輝（ひろき）もサプライズでの代表初選出となった。１９歳のＣＢの高井は昨年のＵ−２０Ｗ杯に出場後、Ｕ−２３日本代表に飛び級で選出されてＵ２３アジア杯優勝に貢献。パリ五輪でも３試合に出場した。高井は