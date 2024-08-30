日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２９日、２６年のＷ杯北中米大会アジア最終予選の中国戦（９月５日・埼玉スタジアム）、バーレーン戦（同１１日・リファー）に向けたメンバー発表会見を行い、元日本代表主将の長谷部誠氏（４０）が、コーチとして初入閣することを発表した。代表活動への参加は１８年のロシアワールドカップ大会（Ｗ杯）以来、６年ぶり。国際サッカー連盟が定める国際試合期間のみ日本代表に携わり、２６年Ｗ杯の参