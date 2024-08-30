2軍調整中の楽天・田中将の次回登板が、9月4日のイースタン・リーグ、DeNA戦（横須賀）に決定。永井投手コーチは「100球もしくは7イニングを予定している」と説明した。昨年10月の右肘手術から実戦復帰3試合目だった前回24日の同・ヤクルト戦は、4回2/3を6安打4失点も最速151キロをマーク。CS出場へ3位ロッテを追う状況だが、今江監督は「もっと上の段階にいってから1軍のプランをしっかり立てていきたい」と慎重だった。