日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２９日、千葉市内で会見を行い、２６年Ｗ杯北中米大会アジア最終予選の中国戦（９月５日・埼玉スタジアム）とアウェーのバーレーン戦（同１１日・リファー）に臨む日本代表２７人を発表した。性加害疑惑の影響で代表を外れていたＭＦ伊東純也（３１＝スタッド・ランス）が、今年１月から開催されたアジア杯以来となる代表復帰を果たした。８大会連続のＷ杯出場を目指し、最終予選に臨む森保ジャパ