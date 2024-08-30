巨人は台風10号による悪天候が予想された神宮でのヤクルト戦が中止。ナイターで広島が敗れたため、7月31日以来29日ぶりの首位に立った。30日からの阪神戦（甲子園）に備え、阿部監督は新幹線で大阪入り。「恵みの雨。9月になったら中継ぎも頑張ってもらわないといけないから。“（コーチ陣と）9月には3連投解禁しよう”って言ってた」と救援陣の3日連続登板解禁を口にした。ここまで3日連続での登板は高梨の1度。だが、首位争