◇パ・リーグロッテ0−8西武（2024年8月29日ZOZOマリン）ロッテは0―8の大敗で開幕からの西武戦連勝は16で止まった。先発のカイケルは初回に佐藤龍に先制2ランを浴び5回2失点。来日3試合目で初黒星の左腕は「あの1球がなければ…。悔やむ1球になりました」と振り返った。助っ人左腕の登板時には15イニング連続無得点と打線が全く援護できない状態で、零敗も今季13度目。2位日本ハムとのゲーム差は3に広がり、吉井監督