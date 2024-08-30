ロシアの全面侵攻を受けるウクライナに対し、日本政府は手術台2台を供与し、29日にキーウ市内で引き渡し式があった。松田邦紀・駐ウクライナ大使は「ウクライナを守る人びとが、相応のケアを受けられる一助になることを期待している」と語った。【写真】孫息子が眠る墓で、十字架に口づけをするウクライナ人女性供与を受けたのは、負傷した国家親衛隊の兵士や警察官らが治療を受ける「内務省病院主要医療センター」。供与され