パリ・パラリンピック第2日は29日、競泳男子50メートル平泳ぎ（運動機能障害SB3）の決勝が行われ、鈴木孝幸（37）=ゴールドウイン=が48秒04で金メダルをつかんだ。16年ぶりに自己ベストを更新し、この種目での金メダルも2008年北京大会以来16年ぶり。今大会の日本勢でのメダル第1号ともなった。男子50メートル平泳ぎ（運動機能障害SB3）決勝でスタートする鈴木孝幸=2024年8月29日、ラデファンス・アリーナ、伊藤進之介撮影浜松