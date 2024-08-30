渋谷凪咲が、9月2日（月）放送の『オールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送深夜3時〜4時30分）のパーソナリティを担当することが決定した。 『渋谷凪咲のオールナイトニッポン0（ZERO）』 数多の芸人から大喜利力を評価され、高いバラエティ能力で現在各メディアで活躍中の渋谷凪咲。映画「あのコはだぁれ？」で初の主演を務め、さらに活躍の場を広げている。 前回、2021年12月に週替わりの『オールナイト