メ～テレ（名古屋テレビ） 29日夜、ＪＲ東海は大雨の影響で、当日中の東海道新幹線の全線（東京～新大阪）運転取り止めを発表し、名古屋駅周辺では、足止めされた人たちで混雑しました。 ＪＲ東海は、29日午後7時前、静岡地区での雨の影響で、東海道新幹線の当日中の運転を全線（東京ー新大阪間）で取り止めると発表しました。 「東京に戻るのに新幹線に乗ろうとしたんですけど、台風来るのはわかってい