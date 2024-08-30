◎今季まだ雨天中止がないロッテ。試合前練習の終了間際に雨が降り出したものの、根元内野守備走塁コーチは「中止にならないですよね。あのオリックス戦を経験したら、どんな雨でもやれるって思いますもん」。6月28日、土砂降りの中で7回降雨コールドでした。