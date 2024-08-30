このお話は、産後間もない主人公・小梅と、家族をないがしろにする夫・靖(やすし)の物語。靖の不倫騒動を含む、人の欲深さや身勝手さが描かれています。自分勝手な言動ばかりの靖や姉・咲良に絶縁を宣言し、すぐさま離婚届を記入する小梅。自身で届けを出しに行くことを告げるも、小梅を信じきれない咲良は反発します。靖への未練を疑われた小梅でしたが…。紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんによる『家族なんていらない』第60話をご