巨人のアルベルト・バルドナード投手（３１）とカイル・ケラー投手（３１）が２９日、３連投ＯＫの意気込みを示した。阿部監督が９月に３連投を本格的に解禁する意向を示しており、チーム最多４９登板のバルドナードが「チームに貢献するのが一番の目的なので、当然そのつもり」と言えば、４０登板のケラーも「準備はできている」と腕をぶした。抑えの大勢へつなげる勝ちパターンで働く両助っ人。今季は互いに本調子ではない時