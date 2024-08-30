【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク株式相場は、米実質ＧＤＰ（国内総生産）改定値が上方修正されたことを好感し、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２４３．６３ドル高の４万１３３５．０５ドルと、２日ぶりに史上最高値を更新して終了。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は３９．６０ポイント安の１万７５１６．４３で引けた。