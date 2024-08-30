気象庁によると、台風第１０号は、９月２日頃にかけて西日本を東へ進む見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高潮に厳重に警戒し、暴風や高波に警戒してください。また、西日本と東日本では、３１日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁の発表内容は以下のとおり。［気象概況］台風第１０号は、３０日４時には日田市付近にあって、ゆっくりした速さで