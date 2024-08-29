今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『新装！一人居酒屋のススメ♯43【暑い日の火を使わない肴】』というしがらきの黒狸さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）脚本担当新作「ギャルとおっさん」昭和世代のおっさんと、Z世代のギャルの凸凹コンビが奮闘する痛快お仕事バディものです。飛鳥新社様より発売中！﻿﻿﻿「だし」は山形の郷土料理で、刻んだ野菜に醤油などで味を付けた