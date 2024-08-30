舞台『千と千尋の神隠し』が2024年8月24日（土）（ロンドン現地時間）にロンドン・コロシアムにて大千穐楽を迎えた。この度、舞台写真＆千尋役：橋本環奈、上白石萌音、川栄李奈、福地桃子の大千穐楽を迎えてのメッセージが公開された。 舞台『千と千尋の神隠し』2024年公演は、3月に帝劇で開幕し、4月愛知 御園座、4月～5月福岡 博多座、5月～6月大阪 梅田芸術劇場メインホール、6月北海道 札幌文化芸術