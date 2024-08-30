女優の長澤まさみ（３７）が２９日、都内で行われた主演映画「スオミの話をしよう」（９月１３日公開）の完成報告会＆完成披露舞台あいさつに西島秀俊（５３）、松坂桃李（３５）らと出席した。「記憶にございません！」以来となる脚本家・三谷幸喜氏（６３）の映画監督作。長澤演じる大富豪の妻で失踪したスオミを巡るミステリー・コメディー。長澤の主演について三谷監督は、自らが脚本を手がけたＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の