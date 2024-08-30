8月30日（金）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・八代市高島町（スピード違反）国道219・・・人吉市下原田町（交差点違反）国道219・・・球磨郡多良木町（携帯電話・シートベルト）国道389・・・天草市河浦町（スピード違反） ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。 ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における