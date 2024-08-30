優勝に向けてリミッター解除だ。巨人の阿部慎之助監督（４５）が２９日に、終盤戦を迎える９月は先発陣の中５日ローテ＆救援陣の３連投を解禁する方針を明かした。台風の影響でこの日のヤクルト戦（神宮）が中止となったことを受け、翌日以降の公共交通機関の乱れを回避するために全体練習は行わずにすぐさま関西入りした阿部巨人。つかの間の移動休日となった。急きょ設けられた休息も、すべては９月の?ガチモード?突入のた