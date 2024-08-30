新日本プロレスの鷹木信悟（４１）が、デビュー２０周年記念大会（９月７日、山梨）のパートナーにドラゴンゲートのＹＡＭＡＴＯ（４２）を選んだ真意を明かした。現在も古巣の最高峰王座を保持するライバルとの再会から見据えるものは――。地元で迎える記念試合で、鷹木はＹＡＭＡＴＯ、ＢＵＳＨＩと組み内藤哲也＆辻陽太＆高橋ヒロムと対戦する。「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」の面々の中に「Ｘ」として投入