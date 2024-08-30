台風10号は、29日午前8時ごろ、鹿児島県薩摩川内市付近に上陸して、この時間は大分県内をゆっくりと北東に進んでいます。台風は、31日にかけて四国方面に進み、来月1日には紀伊半島を中心としたエリアで動きが遅くなりそうです。台風は、すでに風速25メートル以上の暴風域はなくなり、勢力が衰え始めていますが、動きが遅いため、この後も雨や風の影響が長引きそうです。台風の進路に近い地域を中心に雨や風が強まり、台風