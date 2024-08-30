ドラマ『ビリオン×スクール』（フジテレビ系）の「VS校長編」もいよいよクライマックスを迎える。 参考：水野美紀、『合理的にあり得ない』で光る“悪役”ぶりバラエティでも際立つバランス感覚 本作は、日本一の財閥系企業のトップであり“億万長者＝ビリオネア”の主人公・加賀美零（山田涼介）が、身分を隠して学校の教師となり、秘書兼ボディーガード／副担任の芹沢一花（木南晴夏）とともにさまざ