フジテレビの10月期木曜劇場枠（10月17日より毎週木曜22時〜22時54分※初回15分拡大）で松本若菜主演の「わたしの宝物」が放送されることが明らかになった。本作は、夫以外の男性との子供を、夫との子と偽って産んで育てる「托卵（たくらん）」を題材にした男女3人の愛憎劇で、松本にとってフジテレビ系連続ドラマ初主演となる。2023年4月クールの木曜劇場「あなたがしてくれなくても」の脚本・市川貴幸と、三竿玲子プロデューサ